Dulkadiroğlu'nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri’nin kar yağışı sonrasında başlattığı karla mücadele çalışmaları kırsal mahallelerde devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 16:36
Karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmaması adına başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bertiz, Beşenli ve Kozludere bölgelerinde kar temizleme faaliyetlerine devam ederken, buzlanmaya karşıda tuzlama çalışması yaptı.
Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Özellikle kırsal mahallelerimizde mağduriyet yaşanmaması adına gerekli çalışmalar hassasiyetle yapılmaktadır. Ayrıca buzlanma konusunda tuzlama ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”
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