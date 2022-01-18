Dulkadiroğlu'nda kilit parke çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında başlatılan kilit parke ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Bulanık ve Gafarlı mahallelerinde parke çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol standardını yükselterek hizmete sundu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin yoğun çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel hale gelmesi adına var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sokaklarımızı ve caddelerimizi daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bir çalışma başlatmıştık. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Son olarak Bulanık ve Gafarlı mahallelerimizde parke çalışması yaparak yol standardını yükselttik. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ulaşım gerçekleştirmesi adına yapılan bu çalışmalarımız devam edecek. Ben yapılan çalışmaların ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”