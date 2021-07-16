Dulkadiroğlu'ndan Erkenez'e saat kulesi

Uzun zaman su kulesi olarak mahalleye hizmet veren ancak yenilenen alt yapı çalışmalarıyla işlevini kaybeden su kulesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından yeniden tasarlanarak saat kulesine dönüştürüldü. Kule etrafında peyzaj çalışması da yapan ekipler, mahalle sakinlerinin dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği bir meydan oluşturduklarını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, güzel bir değişim projesine imza attıklarını ifade etti. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Mahallemize uzun yıllar hizmet etmiş ve yenilenen altyapı çalışmaları ile birlikte görevine son verilmiş su kulesini ekiplerimiz yeniden tasarladı. Mahallemizin güzelliğine güzellik katacak olan bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”