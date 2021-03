Dulkadiroğlu'ndan lösemili çocuklara destek

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı bölgenin en büyük Gençlik Merkezi Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, lösemili çocuklara destek için harekete geçti. Kahramanmaraş Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir çalışma başlatan gençlik merkezi, oyuncak tasarımı için kurs başlattı. Bu kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılacağı bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, bu gibi sosyal projelere verdikleri öneme değindi. Özellikle lösemili çocukların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Okay, “Bu güzel projede emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Lösemili çocuklarımızın yanında olmak ve onların mücadelesine ortak olmak son derece önemlidir. Burada elde edilen oyuncaklarla onların moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlanacak. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” Kurs eğitimini verecek olan Eğitmen Sevim Çıkrıkcı, başarılı bir kurs süreci geçirdiklerini söyledi. Bu kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılacağını ifade eden Çıkrıkcı, lösemili çocukların verdikleri mücadelenin farkında olduklarını ifade etti. Bu sebeple her zaman lösemili çocukların yanında olduklarını dile getiren Çıkrıkcı, kursa destek verenlere ve kursta yoğun gayret gösteren kursiyerlere teşekkür etti.