Dulkadiroğlu Sokaklarında Kar Temizliği Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe sokaklarında kaldırım ve yollarda kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, cadde ve sokaklarda kar temizliğini sürdürüyor. Yolların ulaşıma açık tutulması adına yoğun bir çalışma yapan ekipler, sokaklarda kaldırım temizliğini de hassasiyetle yapıyor. Araç trafiği gibi yaya trafiğinin de akıcı olması adına kaldırımları temizleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle çarşı merkezinde birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Cadde ve sokaklarımız araç trafiğinde akıcılığı sağlama adına gece gündüz çalışıyor. Bunun yanı sıra sokaklarımızda kaldırımlar hassasiyetle temizleniyor. Çetin kış şartları yoğun bir şekilde devam edecek. Bu noktada vatandaşlarımızın da tedbirli olmasını rica ediyoruz.”
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