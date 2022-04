Dulkadiroğlu Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Denetim

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerini yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde bulunan pastane, şekerlemeci, çörek imalatı ve satışı yapan iş yerlerini ziyaret etti. Özellikle fiyat etiketi konusunda hassasiyetlerini aktaran Zabıta ekipleri, her ürünün fiyat etiketinin üzerinde bulunması gerektiğini bildirdi. Denetim faaliyetlerinin Ramazan Bayramı’na kadar yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran Zabıta Ekipleri, gece gündüz çalıştığını bildirdi. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin özverili çalışmalarını tebrik etti. Vatandaşların huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabileceklerini dile getiren Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Ramazan ayı boyunca Zabıta ekiplerimiz özellikle gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile ilgili yoğun bir çalışma yaptı. Bu çalışmalar Bayram nedeniyle daha da artmış durumda. Ekiplerimiz bu süreçte fırsatçılara geçit vermeyerek, vatandaşın hakkını ve hukukunu koruma anlamında büyük bir çaba harcamaktalar. Özellikle fiyat etiketi konusunda esnafımız uyarılmakta ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”