Dulkadiroğlu zabıta ekiplerinden esnaf denetimi

Koronavirüs ile mücadele tablosunda vaka sayılarının artmasıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde esnaf denetimi yapan Zabıta ekipleri, esnafları pandemi kurallarına uyması ve vatandaşları uyarması yönünde bilgilendirdi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. Başkan Okay, pandemi kurallarına dikkat çektiği konuşmasında şunları aktardı: “Korona virüs ile mücadele tablosunun iyi yönde seyretmesiyle devletimiz kısıtlamaları gevşetti. Bu noktada esnafımızın ekonomik olarak yeniden canlanması ve hayat şartlarının kontrollü bir şekilde devam etmesi adına bu önemli bir fırsat oldu. Ancak son güncellemelerle tablonun istendiği gibi gitmediği net olarak görünmektedir. Bu bağlamda esnafımızın üzerine düşeni yaparak daha dikkatli olması gerekmektedir. Zabıta ekiplerimiz konuyla ilgili denetim faaliyetlerini artırdı.

Şuanda ilçe genelinde birçok noktada denetim faaliyetleri yapıyoruz. Buradan vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Bu zorlu süreci kolaylaştıralım derken, daha kötüye götürmeyelim. Maske, mesafe ve hijyen konusuna özen gösterelim.”