Dulkadiroğlu’na Değer Katıyor Geleceğini İnşa Ediyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Kahramanmaraş Platformu ile bir araya geldi. Projelerini anlatan ve bir sunum yapan Başkan Okay, ortaya koydukları eserlerle Dulkadiroğlu’na değer kattıklarını söyledi.



Kahramanmaraşlı sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu ve planladığı projeleri anlattı. Bu projelerin Dulkadiroğlu’na değer kattığından bahseden Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Sıfırdan bir belediye kurarak ilçemizi geliştirme ve kalkındırma adına büyük projelere imza attık. Bu projelerin başında Kamu Külliyesi gelmektedir. Kamu Külliyesi projesi Dulkadiroğlu’na çok büyük bir değer katmıştır. Doğuya doğru gelişmenin önünü açmış, vatandaşlarımızın gayrimenkullerini değerlendirmiştir.”



İLÇEMİZİN HER BİR KÖŞESİ DEĞER KAZANMIŞTIR



Ortaya koydukları alt yapı yatırımlarıyla en ücra noktaların dahi değerlendiğini aktaran Başkan Okay, şunları kaydetti: “İlçemizin tamamında yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ile tüm bölgelerimiz olağan üstü bir değer kazanmıştır. Bölgemizde özellikle yol standardını yükseltmemiz, vatandaşlarımızın sosyal tesis ihtiyacını gidermemiz, ilçemize büyük bir değer kattı. Özellikle kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın şehir merkezine olan ulaşımını kolaylaştırdık. Yeni projelerle ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz.”

GELECEĞİMİZİN ANAHTARI TURİZMDİR



Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ortaya koydukları turizm yatırımlarını anlatan Başkan Okay, şunları aktardı: “Göreve geldiğimizde ilçemizin geleceğinin turizmde saklı olduğunu söylemiştik. Bu minvalde ilçemizde bulunan konakların turizme kazandırılması adına çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızda da çok büyük başarı elde ettik. Çok zor olmasına rağmen restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle tamamladık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şuanda ilçemizin yeni bir turizm aksı oldu. Özellikle bu tarihi konakların bulunduğu alanlar bizlere çok büyük değer katacak. Bu noktadaki çalışmalarımız artarak devam edecek.”

Başkan Okay, sunumunda, gençlik, spor, sosyal tesis, fen işleri, çevre ve şehircilik gibi birçok konuya da yer verdi. Bu hususlarla ilgili yaptığı çalışmaları katılımcılara tek tek anlatan Başkan Okay, soru cevap kısmında merak edilen konular ile ilgili de bilgiler verdi.

Toplantı hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.