Dulkadiroğlu’nda 32 Derslikli İlkokul Yapılacak

Dulkadiroğlu ilçesinde yapılması planlan 32 derslikli ilkokul ile ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi’nde yapılan toplantıya Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da katıldı.

Toplantıya Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Akbalaban da katıldı.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, toplantıda yaptığı konuşmada Dulkadiroğlu ilçesinde 4 mahalleyi kapsayan alanda bin 180 öğrenci için okul yapmayı planladıklarını belirterek, “Yapılmasını planladığımız 32 derslikli okulumuzun 2021 yılı yatırım programı içerisinde yer almasından dolayı hem planı hem de ödeneği hazır. Dolayısıyla en geç 4 ay içerisinde 32 derslikli Ziya Gökalp İlkokulumuz için temel atma işlemlerine başlamayı, ardından en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Konuşmasının son bölümünde yapılması planlanan okul için birçok kurumun gayret gösterdiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Sayın Vekilimiz Celalettin Güvenç başta olmak üzere Dulkadiroğlu Belediye Başkanımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının diğer bölümünde ise yine Dulkadiroğlu ilçesinde yapılması planlan Şeyh Adil Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.