Dulkadiroğlu’nda 85 öğrenci unutulmaz bir ara tatil dönemi geçirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğünce 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Kampa, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitim gören 12-15 yaş arası kız ve erkek öğrencilerin başvuruları sonucunda 85 öğrenci katıldı. Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat’ın talimatıyla başlatılan ve 4 gün süren kampta Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen program uygulanırken, milli ve manevi değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, kitap okuma, seminerler, spor müsabakaları ile şiir ve musiki gibi faaliyetlerle öğrencilere unutulmaz bir ara tatil yaşatıldı. Kampta sinema etkinliği olarak Türk gençliğinin en güzel örneklerinden biri olan Eren Bülbül ve şehit askerlerin hayat hikâyesinin anlatıldığı “Kesişme-İyi ki Varsın Eren” filmi izlendi. Filmin sonunda Eren Bülbül, Astsubay Ferhat Gedik ile vatanımız ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Fatihalar okundu. Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü yönetimindeki öğrenciler ayrıca, Kahramanmaraş’ın yükselen değeri Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de götürülürken, doyasıya gönüllerince kar üstünde eğlendi. İlçe Müftüsü Canbolat’dan öğrencilere ziyaret Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kampta öğrencilerle bir araya gelen Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, öğrenciler için ara tatilin bu kampla unutulmaz bir anı olacağını belirtti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek hasbihal eden Müftü Canbolat, kampın faydalı ve eğlenceli geçmesi temennisinde bulunurken, “Kur’an ile bütünleşen, Kur’an ile hemhal olan, bu duygularla gönül ve kalplerini dolduran çocuklarımızın manevi duygularla özellikle ahlaki anlamda tekâmül sürecini tamamlayarak büyüyecek olması bizi gerçekten mutlu ediyor. İnşallah dilinizi, dininizi, kültürünüzü ve tarihinizi çok iyi öğreneceksiniz. Bu yüzden biz geçmişimizi çok iyi öğreneceğiz, halimizi değerlendireceğiz ve çok okuyacağız. İleriye dönük hayalleriniz olacak. Bu hayaller ne kadar büyük, ulvi, güzel ve geniş olursa, büyümemiz ve gelişmemiz de ona eş olur, değerli olur. Sizler çok yönlü öğreneceksiniz ki biz de geleceğe ümitle bakabilelim. Çünkü istikbalimiz, geleceğimiz ve ümidimiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı. Öğrencilere kamp boyunca bölgede görev yapan imam hatipler eşlik ederken, İlçe Müftüsü Canbolat, kampın bitiminde öğrencilere katılımcılara "Hz. Peygamberin Hayatı" isimli kitap ile isimlerinin yazılı olduğu kupa bardak hediye etti.