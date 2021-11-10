Dulkadiroğlu’nda asfalt çalışmaları devam ediyor

Yazdan kalma günleri de fırsat bilen Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Akyar, Gafarlı ve Peynirdere bağlantı yolunda çalışma yapan ekipler, 3 kilometrelik yolu asfaltlayarak hizmete açtı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ulaşım konusunda başlattığımız yoğun çalışmalarımız aynı hızıyla sürmektedir. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ulaşım konusunda standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma içerisindedir. Şuanda mevsimin elverişli olması bu çalışmalarımızı sürdürmemize imkan veriyor. Son olarak ekiplerimiz Akyar, Gaffarlı ve Peynirdere mahallelerimizde asfalt çalışması yaptı. Burada bulunan bağlantı yolunun asfalt kaplaması tamamlanarak hizmete sunuldu. Ben vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”