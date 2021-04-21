Dulkadiroğlu’nda asfalt çalışmaları hız kazandı
Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarına hız veren Dulkadiroğlu Belediyesi, Aksu mahallesinde asfalt çalışması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 14:15
Yol medeniyettir diyerek yolların bakım ve onarımına büyük hassasiyet gösteren Dulkadiroğlu Belediyesi, asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak Aksu mahallesinde asfalt döküm işlemi yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmaların süreceğini bildirdi.
Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarına yoğunluk verdik. Şuanda ekiplerimiz ilçe genelinde asfalt çalışmaları planlıyor. Bu planlama çerçevesinde Aksu mahallemizde asfalt döküm işlemi yapılmakta. Vatandaşlarımızın rahat ulaşım sağlamaları adına bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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