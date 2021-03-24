Dulkadiroğlu’nda bazalt ve parke çalışmaları sürüyor

Son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle bazalt ve parke çalışmalarının şehir merkezinde yoğunlaştığı bildirildi. Son olarak Kanuni, Kurtuluş ve Aksu mahallelerinde parke ekiplerinin çalıştığı ifade edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ayağını çamurdan kesme adına yoğun bir çaba sarf ettik. İlçemizin tamamında parke çalışması yaptık ve hamdolsun vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şuanda da ekiplerimiz daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda tamirat ve tadilat çalışmaları yapmaktalar. Ayrıca ihtiyaç duyulan tüm alanlarda parke ve bazalt çalışmasını büyük bir hassasiyetle yapmaktayız. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle hizmet etmeye devam edeceğiz.”

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