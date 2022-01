Dulkadiroğlu’nda can dostlar unutulmadı

Çetin kış şartları karşısında büyük zorluk yaşayan sokak hayvanları ve yaban hayvanları Dulkadiroğlu’nda unutulmadı. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Yemekhanesi’nde sıfır atık kapsamında ortaya çıkan yiyecekleri ve ilçe genelinden vatandaşlardan elde edilen ekmekleri yaban hayvanlarına ve sokak hayvanlarına ulaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşları da bu hususta duyarlı olmaya davet etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sokak hayvanları ve yaban hayvanları konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi. Başkan Okay, yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda her zaman hassas olduk ve olmaya devam ediyoruz. Özellikle şu günlerde bu canların bizlere daha çok ihtiyacı var. Malum olumsuz hava şartları bizleri çok önemli derecede etkiliyor. Ancak sokak hayvanlarını daha fazla etkiliyor. Aynı şekilde yaban hayatını sürdüren hayvanları da etkiliyor. Bu sebeple bizler de elimizden geldiği kadarıyla onların hayatını idame ettirmesine yardım ediyoruz. Bu kapsamda Kamu Külliyemiz içerisinde faaliyet gösteren yemekhanemizde ortaya çıkan gıdaları sıfır atık kapsamında mama haline getiriyoruz ve sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Yine ilçe genelinde oluşturduğumuz bayat ekmek kutularından topladığımız bayat ekmekleri de yaban hayvanlarına ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu husus da duyarlı olmalarını rica ediyoruz.”