Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor!

Yüksek kesimlerde zorlu şartlarla mücadele eden ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması adına gece gündüz çalıştığı bildirildi. Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarına başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin kar yağışından yoğun etkilenen bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz gece gündüz, hafta sonu demeden yoğun bir karla mücadele mesaisi yürütmektedir. İlçe genelinde yoğun bir şekilde devam eden bu çalışmalar kar yağışının sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın bu hususta mağdur olmaması adına ekiplerimiz gece gündüz 24 saat esasıyla görev yapmaktadır. Şuanda yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları zorlu şartlara rağmen devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gereken ne varsa yapacağız.”