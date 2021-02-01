Dulkadiroğlu’nda karla mücadele çalışmaları gecede sürdü

İlçe genelinde kapanan yolları açan ekipler, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettirdi. Bölgemizde etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarını yoğun bir mesai içerisinde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece geç saatlere kadar çalışarak adeta geceyi gündüz etti.

Vatandaşların mağdur olmaması adına yoğun bir çalışma yapan ekipler, Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında kapalı yol kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Gecenin geç saatlerine kadar ekiplerimiz yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe genelinde devam eden bu çalışmalar tüm yollarımızın açılmasına kadar sürdürülecektir.”