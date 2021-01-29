Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, etkisini artıran kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Özellikle kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, merkez mahallelerde de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Kar yağışı ile birlikte vatandaşların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamamaları adına yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Bertiz ve Beşenli gibi yoğun kar yağışı alan bölgelerde karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Merkez mahallerde de buzlama ve karla mücadele ekipleri hazır bekletilirken, kar yağışının çileye dönüşmemesi adına tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bölgemizde etkili olan kar yağışı ile ilgili ekiplerimiz günler öncesinden tedbirini almıştı. Şuanda kırsal bölgelerimizde ekiplerimiz yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yapmaktadır. Merkezde ise ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm tedbirleri aldık.”
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