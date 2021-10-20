Dulkadiroğlu’nda parke ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor. İlçenin dört bir yanında çalışma yapan parke ekipleri, Yahya Kemal ve Doğukent mahallelerinde ihtiyaç duyulan alanları kilit parke ile buluşturdu. Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin yoğun çalışmalarının süreceğini söyledi. Özellikle şehir merkezinde parke ekiplerinin özenli bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Okay, “Ekiplerimiz yoğun kış ayları öncesinde kilit parke ve asfalt konusunda yoğun bir çalışma yapmakta. Yaz ayları boyunca bu yoğun çalışmayı sürdürdük. İnşallah kış şartlarının yoğunlaşacağı döneme kadar da aynı özveriyle devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın talep ettiği ve bizim eksik gördüğümüz alanlarda çalışmalarımız devam edecek” dedi.