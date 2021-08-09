Dulkadiroğlu’nda Şafak Vakti gösterimi

Milletin tarihe altın harflerle yazdığı 15 Temmuz destanını anlatan Şafak Vakti filmini vatandaşlarına ücretsiz olarak izletecek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, 13-14-15 Ağustos tarihlerinde Arsan Sinemasında filmin gösterimde olacağını bildirdi. Şafak Vakti adıyla yayımlanan ve Yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper gibi usta oyuncular yer alıyor. Gerçek hatıralara dayanan film, milli direnişin yaşandığı geceye ait detayları izleyiciyle buluşturuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Millet olarak ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesini en iyi şekilde anlatan Şafak Vakti filmini vatandaşlarımızın ücretsiz olarak izleye bilmesi adına güzel bir program yaptık. Bu destansı mücadeleyi unutmama ve unutturmama adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Ortaya koyduğumuz 15 Temmuz Destanı, millet olarak bizler için büyük bir gururdur. Bu gururu gelecek nesillerin taşıması, yaşananları unutmaması ayrıca önemlidir. Bu gibi sanat çalışmaları da bu vazifeyi üstlenmektedir. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı bu destansı mücadeleyi yansıtan filmi izlemeye davet ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum.” Arsan Center Sinama salonlarında gösterimde olacak film seansları ise şu şekildedir: Salon 1; 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 19:00 Salon 2; 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 Salon 3; 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 19:30 Salon 4; 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.