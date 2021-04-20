Dulkadiroğlu’nda sosyal tesis çalışmaları devam ediyor

Bölgesine 29 adet sosyal tesis kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, 6 adet sosyal tesisin de inşaatını sürdürüyor.

Bölgesine 19 adet çok amaçlı sosyal tesis, 2 adet sağlık merkezi, 2 adet vakıf ve kuran kursu, 2 adet güreş sahası, 2 adet kapalı semt Pazar yeri, 2 adet gençlik merkezi kazandırarak hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, 6 adet projenin tamamlanması içinde yoğun çaba harcıyor. Göreve geldiklerinde Dulkadiroğlu ilçesinin sosyal tesis bakımından çok eksiği olduğunu aktaran Belediye Başkanı Necati Okay, ilk iş olarak bu eksikleri gidermek için çalışma başlattıklarını hatırlattı. Şuan gelinen noktada bu eksikliğin ortadan kalktığını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sosyal belediyecilik alanında ilçemize çok önemli kazanımlar sağladık. Bu kazanımların başında da çeşitli sosyal tesisler gelmektedir. Bu sosyal tesisler şuanda ilçemize çeşitli konularda hizmet vermektedir. Örneğin bölgemize kazandırdığımız 19 adet sosyal tesis düğün salonu, taziye evi, etüt merkezi, toplantı ve çeşitli faaliyetler için aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bölgemize sağlık merkezi, vakıf ve kuran kursu, spor sahaları, Pazar yerleri, gençlik merkezleri gibi sosyal tesislerde kazandırdık. Onlarda şuanda aktif olarak hizmet vermekteler. Göreve geldiğimizde büyük eksiklik olan bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hamdolsun şuanda bölgemizde bu alanda eksiklik kalmadı. Şuan devam eden projelerimiz var. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ilçemiz sosyal tesis bakımından zengin bir bölge haline gelecektir.”