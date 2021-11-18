Dulkadiroğlu’nda ulaşım ağı büyükşehir’le güçleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı Mahallesi’nde başlatılan çalışmayla 3 kilometrelik arter, sıcak asfaltla baştan uca yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından kısa süre önce 5 metreden 10 metreye genişletilen arterde, asfaltlama çalışmalarında da sona gelindi. Ağırlıkla bağ evlerinin bulunduğu bölgedeki 5 mahallenin ulaşımını sağlayan arterde, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk sebebiyle aksamaların yaşandığı arterdeki 2 Milyon TL’lik yatırımın tamamlanmasıyla, ulaşım konforu sağlanmış olacak.