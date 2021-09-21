Dulkadiroğlu’nda yeni bulvar inşa ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ne ulaşım sağlayacak yeni bir bulvar inşa ediyor. Toplamda 25 metre genişliğe ve 1,3 kilometre uzunluğa sahip arter, Yeşiltepe ve Aslanbey mahallelerini birbirine bağlayacak.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2021, 15:47
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni oluşturduğu arterlerle ulaşım ağını güçlendiriyor. Bu kapsamda, birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmet verdiği Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ne ulaşım sağlayan yeni bir arter daha inşa ediliyor. Zemin hazırlıklarının devam ettiği yeni bulvar, 25 metre genişliğe ve 1,3 kilometre uzunluğa sahip olacak. Ayrıca Yeşiltepe ve Aslanbey mahallelerini birbirine bağlayacak güzergâh, bölgeye ulaşımı da önemli ölçüde kısaltacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yapımını hızla gerçekleştirdiği arterin, kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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