Dulkadiroğlu’nda yeni yılın ilk meclisi yapıldı
Dulkadiroğlu Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2021, 13:11
Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Eski tutanak özetlerinin okunmasıyla devam eden toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yılın meclis çalışmalarına hayırlar getirmesini diledi.
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