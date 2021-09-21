Dulkadiroğlu’ndan aşı kampanyası
Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı iş birliğiyle aşı kampanyası düzenlendi. Aşı konusunda farkındalık oluşturmak isteyen kurumlar, aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle 15 adet bisiklet hediye edeceğini bildirdi.
İlçe genelinde aşı oranını yükseltmek amacıyla kampanya başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, aşı olan vatandaşlar arasından çekilişle 15 kişiye bisiklet hediye edeceğini duyurdu.
Covid-19 ile mücadele kapsamında aşının önemine dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu projeyle farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.
Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Okay, şunları aktardı: “İlçemizde aşı oranlarının artması ve Covid-19 ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza atıyoruz. 30 Yaş altı vatandaşlarımız arasından yapacağımız çekilişle 15 vatandaşımıza bisiklet hediye edeceğiz. 22 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Ben tüm hemşerilerimizin bu anlamlı etkinliğe destek vermesini rica ediyorum.”
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Barcelona
|4
|8
|8. Osasuna
|5
|8
|9. Mallorca
|5
|8
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|5
|3
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0