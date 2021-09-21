Dulkadiroğlu’ndan aşı kampanyası

İlçe genelinde aşı oranını yükseltmek amacıyla kampanya başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, aşı olan vatandaşlar arasından çekilişle 15 kişiye bisiklet hediye edeceğini duyurdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşının önemine dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu projeyle farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Okay, şunları aktardı: “İlçemizde aşı oranlarının artması ve Covid-19 ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza atıyoruz. 30 Yaş altı vatandaşlarımız arasından yapacağımız çekilişle 15 vatandaşımıza bisiklet hediye edeceğiz. 22 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Ben tüm hemşerilerimizin bu anlamlı etkinliğe destek vermesini rica ediyorum.”