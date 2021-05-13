Dulkadiroğlu’ndan bayram temizliği
Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yol süpürme araçlarıyla cadde ve sokakları temizledi.
Doğukent mahallesinde detaylı temizlik çalışması yapan ekipler, bayram boyunca ilçe genelinde temizlik yapacaklarını bildirdi. Tam kapanmanın başladığı günden bu yana ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Ramazan bayramını da fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle cadde ve sokaklarda yoğunluğun olmaması nedeniyle çalışma yapan temizlik ekipleri, bayram boyunca ilçe genelinde bu çalışmaları sürdüreceklerini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Pandemi dolayısıyla tam kapanmayı yaşadığımız şu günlerde özellikle temizlik ekiplerimiz gece gündüz çalışmalar yaptı. Ramazan Bayramı dolayısıyla da bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın bu bayram evde kalmaları cadde ve sokaklardaki yoğunluğu sıfıra indirdi. Bu sebeple de ekiplerimiz ilçe genelinde temizlik çalışmaları yapmaktadır. Özellikle yol süpürme araçlarımız yoğun bir çalışma içerisindedir. İnşallah bayram sonuna kadar da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Bizler onların sağlığı, huzuru ve mutluğu için çalışmayı sürdüreceğiz.
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