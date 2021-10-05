Dulkadiroğlu’ndan Bertiz’e yüksek standartlı yol

Bertiz bölgesinin ulaşım konusunda adeta kaderini değiştiren yol projelerinden olan Kılağlı- Kabasakal grup yolu projesinin ikinci etap çalışmaları hızla sürüyor. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yedikuyular yolu ile Bertiz bölgesinin ulaşım konusunda büyük bir rahatlama yaşadığını hatırlatarak, Kılağlı-Kabasakal gurup yolunun önemine dikkat çekti. İncelemeler sonrasında yaptığı değerlendirmesinde Bertiz bölgesinin önemine değinen Başkan Okay, bölgenin en önemli sorunun ulaşım olduğunu kaydetti.

Bu noktada çok önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Okay, “Göreve geldiğimizde en önemli problemi ulaşım olan Bertiz bölgemizi ilmek ilmek işledik. Büyükşehir Belediyemizin Yedikuyalar yolunu ve devamında Kılağlı’ya kadar olan yolun standardını yükseltmesi bölge için çok önemliydi. Bizde bu yolun devamında keskin virajları ve dar alanlarıyla standardı oldukça düşük olan Kılağlı – Kabasakal arasındaki yolu yapmak için çalışma başlattık” dedi.

İLK ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTI

Göreve geldikleri ilk dönem bu yolun ilk etap çalışmasını tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Okay, “İlk etap çalışmasıyla 2 kilometrelik kısmını tamamlayıp hizmete sunduk. Şuanda ekiplerimiz ikinci etap için yoğun bir çalışma yapmaktadır. İlk etap çalışmasında toplamda 18 adet keskin ve tehlikeli virajı düzeltmiş olduk. Standardı yüksek bölge halkının güvenli ulaşımına katkı sağlayacak standartlarda bir yol inşa ettik” dedi.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İkinci etap çalışmalarına hız verildiğini ifade eden Başkan Okay, son olarak şunları söyledi : “Toplamda 4,5 kilometre uzunluğa sahip olan yol tamamlandığında 4 kilometreye düşecek. Şuanda toplam 36 viraj ile geçilen yol, 8 viraja düşecek. Şuan ki yolun genişliği 6 metredir. Tamamlandığında 10 metreye çıkacak. Stabilize yol ile birlikte toplam 15 metreye ulaşacak. İlk etap çalışmasıyla önemli bir mesafe kaydettiğimiz Kılağlı-Kabasakal yolunun ikinci etap çalışmalarına da hız verdik. Ekiplerimiz standardı bu yüksek yolu tamamlamak için yoğun bir çalışma yapmaktalar. Kış ayları öncesinde çalışmaları büyük ölçüde tamamlayacağız. Bölge halkının yaşam standardını yükseltme adına ortaya koyduğumuz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ben şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”