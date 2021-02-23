Dulkadiroğlu’ndan bir sosyal tesis de Aksu mahallesi'ne

İnşaat çalışmaları devam eden sosyal tesis Aksu mahallesi ve çevresine hizmet verecek. Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesine kazandırdığı sosyal tesislere bir yenisini daha ekliyor. Aksu mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden sosyal tesis, tamamlandığında çevre mahallelere de hizmet verecek.

Çok amaçlı planlanan sosyal tesislerle ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Bölgemizde birçok mahallemize sosyal tesisler kazandırdık. Şuanda inşaat çalışmaları devam eden bölgelerimiz mevcut. Bu bölgelerden bir tanesi de Aksu mahallesidir. İlçemizin geniş ve büyük mahallelerinden bir tanesi olan Aksu’ya yakışır bir sosyal tesis yapıyoruz. Tesisimiz çok amaçlı olacak şekilde planlanıyor. Yakın mahallelerimizde bu tesisten istifade edecektir. Ben şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır.”