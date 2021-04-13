Dulkadiroğlu’ndan cami bahçelerine düzenleme

Camilerin çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Kanuni mahallesi Küba Cami bahçesinde parke döşeme işlemi gerçekleştirdi. İhtiyaç duyulan camilerin çevre düzenine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgemizde bulunan birçok camimizin çevre düzenine katkı sağladık. İhtiyaç duyulan alanlarda ve konularda camilerimize yardım ediyoruz. Özellikle çevre düzeni konusunda birçok çalışma yaptık. Son olarak ekiplerimiz Kanuni mahallemizde bulunan Küba Cami’nde çalışmalar yaptı. Camilerimizin güzelleşmesi adına çalışmaya devam edeceğiz.”