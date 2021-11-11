Dulkadiroğlu’ndan çevre hassasiyetine eğlenceli çözüm

Özelikle gençlerin ve çocukların dikkatini çekmek için çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, farklı tasarımlarda geri dönüşüm istasyonları yaparak şehrin cadde ve sokaklarına yerleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi’ne ilan edildiği günden bu yana her açıdan uyum sağlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu kapsamda çeşitli projeler ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak plastik ve çeşitli atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili farklı bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm istasyonlarını eğlenceli hale getirmek için çalışma başlattı. Özellikle gençlerin ve çocukların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olması adına çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, plastik ve çeşitli atık istasyonlarını basketbol potası konseptiyle tasarlayarak cadde ve sokaklara yerleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakma adına göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma kapsamında Sıfır Atık Projesine yüzde yüz uyum sağlayan ve gereklerini yerine getiren bir belediye olduk. Çok çeşitli çevre projelerine imza attık. Bu projelerin başında da gençlerimizin ve çocuklarımızın çevre hassasiyetini artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak oldu. Şuanda ekiplerimiz gençlerimizin dikkatini çekecek atık projelerini başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Farklı tasarımlarla daha eğlenceli hale getirilen atık toplama istasyonları güzel bir proje oldu. Ekiplerimiz bu proje kapsamında yapılan istasyonları çeşitli cadde ve sokaklarımıza yerleştirdi. Ben vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını buradan bir kez daha rica ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakma adına yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek.”