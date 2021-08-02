Dulkadiroğlu’ndan Dereköy’e Güreş Sahası

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü güreş sahasında, tribün, soyunma odaları, duş, tuvalet ve güreş sahası yer alıyor. Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü milli sporcularının da güreştiği sahanın, kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bölgemizin güreşe büyük kıymet veren alanlarından olan Dereköy’de güzel bir spor tesisi inşa ediyoruz. Bu alanda geleneksel güreş festivalleri düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki festivallerimiz daha kaliteli hale gelecek. Bu alanda kısa şalvar, karakucak gibi geleneksel güreş turnuvaları yapılmaktadır. Buradan yetişecek gençlerimizin ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası alanda temsil edecektir. Ben bu güzel tesisin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.”