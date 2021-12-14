Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan Mahallesinde Kilit Parke Çalışması

Dulkadiroğlu ilçesinin yol standardını yükseltme adına başlatılan sokak iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Doğanlıkarahasan mahallesinde çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilit parke yapımını tamamladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemizin yol standardını yükseltmek ve daha kolay bir ulaşım sağlama adına çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda başlattığımız sokak iyileştirme projelerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz Doğanlıkarahasan mahallemizde kilit parke çalışması yaparak mahallemizin ihtiyaç duyduğu yol standardına kavuşturdu. Bu gibi çalışmalarımızın artarak devam edeceğini iletmek istiyorum. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”