Dulkadiroğlu’ndan Elmalar Mahallesine kilit parke çalışması

Alt yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Elmalar mahallesinde başlattığı kilit parke çalışmalarını muhtelif alanlarda devam ettirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemizin yol standardını yükseltme adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktalar. Tüm mahallelerimizde çeşitli yol ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmalardan bir tanesi de Elmalar mahallemizde sürdürülmektedir. Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yine mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız da devam edecektir.”