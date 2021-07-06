Dulkadiroğlu’ndan Gaffarlı’ya Sosyal Tesis

Bölgesini sosyal tesislerle donatan Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Gaffarlı mahallesinde inşaatına başladığı sosyal tesisi tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Mahallenin önemli bir eksiği olan tesis, çok amaçlı olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin ilçesine hayırlı olmasını diledi. Başkan Okay, ilçesinin sosyal tesis ihtiyacına dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Göreve geldiğimizde bölgemizin en önemli eksiklerinden bir tanesi de sosyal tesis ihtiyacıydı. Bu ihtiyacı giderme adına şuanda bölgemize birçok tesis kazandırmış durumdayız. Bu tesislerden bir tanesini de Gaffarlı mahallemizde inşa ettik. İnşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”