Dulkadiroğlu’ndan Hacı Saadet Cami’ne Çevre Düzenlemesi

Bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ibadethanelerin de ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Genç Osman Mahallesinde bulunan Hacı Saadet Cami’nin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Cami bahçesinde kilit parke, çim ve ağaçlandırma çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu gibi çalışmaları ilçe genelinde sürdürdüğünü bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Fen İşleri çalışmalarını değerlendirerek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenleme çalışmalarını yaptık ve yapamaya devam ediyoruz. Bunun dışında yine bölgemizde bulunan camilerimizin de çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir özenle yapıyoruz. Şuana kadar birçok camimizde bu çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz talep edilen noktalarda bu hususta çalışma yapmaktalar. İlçemizin güzelleşmesi adına gereken ne varsa yapmaya hazırız.”