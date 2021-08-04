Dulkadiroğlu’ndan Her Ses Bir Nefes!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ‘Her Ses Bir Nefes’ sloganıyla ilçede yaşayan her bir birey adına bir fidan dikeceklerini açıkladı. Başkan Okay, 223 bin 277 fidanı orman yangınlarında kaybedilen ağaçlar adına toprakla buluşturacaklarını vurguladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere başarılar diledi. Bu mücadelelerde şehit olan vatandaşları rahmetle andıklarını dile getiren Başkan Okay, ortaya konulan bu çabaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir proje başlattıklarını vurguladı. Bu proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere başladıklarına dikkat çeken Başkan Okay, ilçesinde yaşayan her bir birey için bir fidan dikeceklerini anlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Son günlerde ülke olarak yaşadığımız orman yangınları afeti karşısında Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, söz konusu afete karşı ilçemizde yaşayan her vatandaşımız adına 223 bin 277 fidanı toprakla buluşturmaya karar aldık. Projemizin adı ‘Her ses bir nefes’dir. Konuyla ilgili yazışmalarımızı Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde başlamıştır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün göstereceği alanda kendilerinin uygun gördüğü teknik ve yöntemle ilçemizde bulunan Kaymakamlığımıza bağlı müdürlükler, Sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızdaki öğrencilerimiz, Sanayici, İş İnsanı, Esnaf ve tüm vatandaşlarımızla birlikte elbirliğiyle daha fazla yeşereceğiz.”
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