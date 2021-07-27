Dulkadiroğlu’ndan Kayabaşı’na Parke
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Kayabaşı mahallesinde kilit parke kaldırım çalışması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 16:01
İlçe genelinde kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Kayabaşı mahallesinde kilit parke çalışması yaptı. Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, alt yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda yoğun bir çalışma yapmaktadır. Şuanda Kayabaşı mahallemizde kaldırım çalışması yapılmaktadır. İlçe genelinde bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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