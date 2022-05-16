Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis

Başta taziye, düğün, nişan, çeşitli etkinlik ve organizasyonlar olmak üzere çok amaçlı olarak planlan Dulkadiroğlu Sosyal Tesis inşaatları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin birçok noktasına kazandırılan sosyal tesislere bir yenisi daha ekleniyor. Kırım mahallesinde başlatılan çalışmalar kapsamında inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Yapımı devam eden sosyal tesislerle ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bölgemizin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi ve vatandaşlarımızın bu alanlarda kaliteli bir hizmet alması adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda ilçemizin birçok noktasında inşaat çalışmalarını tamamladığımız sosyal tesislerimizi hizmete sunduk. Şuanda yapım çalışması devam eden birçok sosyal tesisimiz de mevcut. Bunlardan bir tanesini Kırım mahallemizde inşa ediyoruz. Çok amaçlı olarak planladığımız bu sosyal tesisimiz tamamlandığında bölgesine hitap edecek kapasitede olacak. Ben mahallemize ve bölgesine bu tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”