Dulkadiroğlu’ndan Kurtuluş mahallesinde tarihi dönüşüm
Tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmayı hedefleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, konak restorasyonlarıyla gündeme getirdiği Kurtuluş mahallesinde yeni bir projeye daha imza atıyor.
Tarihi konakların bulunduğu sokaklarda cephe yenilemeleri için çalışmalara başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu projeyle turizme büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin de içerisinde bulunduğu Kurtuluş Mahallesi’nde cephe yenilemelerine başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi şehrin önemli bir tarihi siluete daha kavuşacağını bildirdi. Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bahtiyar Yokuşu projemizde olduğu gibi Kurtuluş mahallemizde de cephe yenileme ve sağlıklaştırma çalışması yapacağız. Bunun için ilgili firmamız çalışmalarına başladı. Şuanda 42012’inci sokakta çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Burada amaç ilçemizin turizm potansiyeline katkı sağlamaktır. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve tarihi konaklarımızın bulunduğu bu alanda sokak iyileştirme çalışmaları çok önemlidir.
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