Dulkadiroğlu’ndan okullara çevre düzenlemesi

Eğitime her alanda destek olmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, okulların fiziki şartları ile ilgili de çalışmalar yapıyor. Daha önce birçok okulda bahçe düzenlemesi yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, pandemi sonrasında eğitim öğretime başlayan okullarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hafta sonu Budaklı Mahallesi İlkokulu ve Doğukent İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçe düzenlemesini yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç duyulan okullara desteğin sürdürüleceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim öğretim konusu önceliklerimiz arasında yer almıştır. Okullarımıza, öğrencilerimize ve eğitimcilerimize gerekli desteği her zaman verdik ve vermeye devam ediyoruz. Birçok okulumuzun fiziki şartlarına katkıda bulunduk. Şuan da ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek.”