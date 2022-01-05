Dulkadiroğlu’ndan Peynirdere’de asfalt çalışması

Yaz boyunca yoğun bir asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, mevsimin el verdiği günlerde bu yoğun çalışmasını sürdürüyor. Son olarak Peynirdere mahallesinde asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, mahallelerin acil asfalt ihtiyacını giderme adına bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz yaz aylarında olduğu gibi şuanda da asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar mevsimin imkan verdiği zamanlarda yoğun bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamaması ve daha kaliteli bir hizmet alması adına çalışıyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde asfalt ve kilit parke çalışması sürdürüyor. Son olarak Peynirdere mahallemizde asfalt çalışması yaptık. Ben bu çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”