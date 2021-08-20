Dulkadiroğlu’ndan Pınarbaşı Kandıl bölgesine asfalt

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Pınarbaşı mahallesi Kandıl bölgesinde asfalt çalışması yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 15:24
Dulkadiroğlu’ndan Pınarbaşı Kandıl bölgesine asfalt

Asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinin alt yapı sorununu çözmek için gece gündüz çalışıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığına vurgu yaptı. Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bölgemizin her açıdan standardının yükselmesi adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de alt yapıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin özellikle yol konusunda standardının yükselmesi adına büyük gayret ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz her gün bir mahallemizde yoğun bir şekilde asfalt çalışması yapmaktadır. Şuanda ekiplerimiz Pınarbaşı mahallemizde bu çalışmalarını sürdürmekteler. Özellikle bağ evlerimizin bulunduğu Kandıl bölgemizde bu anlamda eksikler vardı. Ekiplerimizin gayretli çalışmasıyla bu eksikler de giderilmiş oldu. Bölgemizin yol standardını yükseltme adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”

#Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri #Pınarbaşı mahallesi Kandıl bölgesi
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