Dulkadiroğlu’ndan şiir gibi bir gece

Ramazan Avcı’nın sunumuyla gerçekleştirilen şiir dinletisi programına, albümde şiirleri yer alan yazar ve şairler de katıldı. Kültürel etkinlik çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin kıymetli şiirlerini bir albümde toplayarak ölümsüzleştirdi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde yer alan ses kayıt stüdyosunda oluşturulan albüm, Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin şiirleriyle dolduruldu. Albümün tanıtım etkinliği kapsamında Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Kahramanmaraşlı Şairlerden Şiirler isimli bir sunum gerçekleştirildi. Albümde yer alan şiirlerin tek tek dinletildiği etkinliğe katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Şehrimizin manevi mimarları, güzel adamlarımızın kıymetli eserleri bizleri gururlandırmaktadır. Gayretimiz bu gururun gelecek nesillere taşınması yönündedir. Gençlerimizin, kıymetli büyüklerinin yolundan gitmeleri ve şehrimizin maneviyatına sahip çıkmaları yönünde teşvik edici tedbirler almaktayız. Belediyemiz kültür faaliyetlerine müzelerimiz, konaklarımız ve gençlik merkezlerimizle aralıksız devam etmektedir. Kültür, sanat ve edebiyatımızın yaşatılması gelecek kurgumuzda önemli yer tutmaktadır. Varlık iddiamızın en güçlü delilleri yazı ve söz alanında kuvvetli doneler sunan kadim eserlerimizdir. Şehrimizin kimlik kazanmasında temel referans olan kıymetli büyüklerimizin eserleri çeşitli vesilelerle duyurulmalıdır. Bu akşam düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte böyle bir amaca yöneliktir. Büyüklerimizin örnek eserleri, gençlerimiz için ilham kaynağı oluşturduğu takdirde vazifemizi yapmış sayılacağız. Allah’ın yardımı ve sizlerin gayreti ile bu alanı asla boş bırakmayacağız. Şehrimizin güzel adamlarından bir kısmının eserlerinin ele alındığı bir cd çalışmamız oldu. Bu çalışmaya emek veren değerli hocamız Ramazan Avcı beyefendiye teşekkür ediyor devamını diliyorum. Gecemize katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum.”