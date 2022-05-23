Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal Camine Destek

Proje ve çeşitli iş makinalarıyla cami yapımına destek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinde bulunan cami inşaatlarına destek olduğunu iletti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ibadethanelere destek olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Bölgemizde bulunan eğitim ve ibadet alanlarına her zaman destek oluyoruz. Hem proje, hem alt yapı hem de araç gereç konusunda bizlere düşen ne varsa yapıyoruz. Yahya Kemal mahallemizde de vatandaşlarımız kendi çabalarıyla bir cami inşaatı yapımına başladı. Bizler de onları yalnız bırakmıyor ve destek oluyoruz.” Mahalle muhtarı Hacı Mehmet Merk, katkılarından dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.