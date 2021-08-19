Dulkadiroğlu’nu geziyorum!
Kahramanmaraş’ın güzelliklerinin ekranlara taşındığı Kahramanmaraş’ı Geziyorum programının bu haftaki durağı Dulkadiroğlu ilçesi oldu.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Aksu Tv ekranlarında Erol Öner’in sunumuyla yayınlanan Kahramanmaraş’ı Geziyorum programında ilçesini ve hizmetlerini anlattı. Dulkadiroğlu’nun Kahramanmaraş’ın en güzel ilçelerinden olduğunu ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Tarihi ve kültürel değerleriyle Kahramanmaraş’ın en güzel ilçesi olan Dulkadiroğlu mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Tüm doğal güzellikleri içerisinde barındıran ilçemiz, kadirşinas insanları, eşsiz lezzetleriyle kendine hayran bırakıyor. Bizler de bu güzelliklere güzellik katma adına gece gündüz çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz projelerle ilçemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Bu anlamlı programda bu çalışmalarımızı bir kez daha dile getirdik.” Aksu Tv ekranlarında yayınlanacak olan program 23.08.2021 Pazartesi günü saat 20:15’te yayınlanacak.
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