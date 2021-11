Dulkadiroğlu’nun bir prestij projesi daha yükseliyor!

Göreve geldiği günden bu yana bölgesini geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedefleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bir çok prestij projesi ortaya koymuş ve hayata geçirmişti. Bu projelerden biri olan Doğukent Spor Kompleksi projesinde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bildirilirken, konuyla ilgili Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okay, değerlendirmesinde gençlere yönelik yatırım vurgusu yaparak şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi geliştirecek ve kalkındıracak projeler ortaya koyuyoruz. Bu projelerin birçoğunu hayata geçirdik. Şuanda devam eden Doğukent çok amaçlı Yüzme Spor Kompleksi projesi de bunlardan bir tanesidir. Kapalı, açık ve mini havuzuyla bölgemize hitap edecek kapasitede bir tesis olacak. Bulunduğu alana değer katan ve gençlerimize büyük kazanımlar sağlayacak bir projedir. Şuanda çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu gibi projelerle geleceğimize yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle gençlerimizin bu gibi projelerden faydalanmaları adına da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Kahramanmaraş’a ve Dulkadiroğlu’na yakışır projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”