Dünya Dondurma Günü’nüz kutlu olsun!

7’den 70’e hemen herkesin vazgeçilmezi bu tatlı için temmuz ayının üçüncü haftası dünya dondurma günü olarak kutlanıyor.

Dondurmaya koca bir ömür sığdıran Mado ailesi Kahramanmaraş’ın bir simgesi olan dondurmayı dünyanın bir ucuna götürterek Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor.

Mado yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur dondurmayla geçen koca bir ömrün sırrını Aksu Haber’e paylaştı.

Kanbur konuşmasının devamında başarının sırrı yaptığın işin başında durmaktır dedi.