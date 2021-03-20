Dünya Down Sendromlular farkındalık haftası!

Onikişubat Belediyesinin hizmete açtığı Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezinde Down Sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Çocuklara farklı farklı aktivite yaptıran eğitimenler çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi kurucu Müdürü Ayşe Yiğitar etkinliğin yarına kadar devam ettiğini bildirdi.