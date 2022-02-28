Dünya Gazetesi ekibi KMTSO’nun daveti üzerine Kahramanmaraş’a geldi

Ardından ekip Kahramanmaraş’ı dünyanın dört bir tarafında temsil eden yaşar pastanesi- MADO’yu ziyaret etti.

Burada MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ve Erdal Kanbur kardeşler misafirleri en güzel şekilde ağırladı.

Daha sonra izleyenlerin hayran kaldığı bir dondurma şovu gerçekleştiren Atilla ve Erdal Kanbur kardeşler ziyaretçilere dondurma ikramında bulunarak onların renkli dakikalar geçirmesine vesile oldu.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur yaptığı açıklamada böyle güzel misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu başkanı Hakan Güldağ ise şehrin her bir tarafına hayran kaldıklarını belirterek eşsiz dondurma lezzetinden vazgeçmediklerini ifade etti.