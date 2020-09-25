Dünya gazetesi Kahramanmaraş eki çıktı

Dünya gazetesi Bölge Temsilcisi aynı zamanda Aksu TV’nin şehrin sorunlarının masaya yatırıldığı Artı Eksi Programı yorumcularından Ali Eskalen Eylül ayı ekinde gerçekleştirilen yatırımlarıyla Kahramanmaraş’ı kaleme aldı.

Dünya gazetesi Bölge Temsilcisi Ali Eskalen Kahramanmaraş’ın sanayi yatırımlarındaki yerine dikkat çekerken turizmine de vurgu yaptı.

Eskalen aynı zamanda bir doğa harikası olan Başkonuş yaylasıyla ilgili olarak ise 4 mevsim konaklama hizmeti verilen ve gelenleri hayran bırakan bir yayla olduğuna dikkat çekti.

Eskalen yazısının devamında rekreasyon çalışmalarının ardından bu kış misafirlerini ağırlayacak olan Yedikuyular Kayak merkezinin öneminin yanı sıra gelen misafirlerin konaklama ve şehrin tanıtılması noktasında yerel yönetimlere önemli işlerin düştüğüne yer verdi.