Dünya Gazetesi, Kahramanmaraş’ın Karnesini Çıkarttı!

Araştırmaya göre Kahramanmaraş, 81 il içerisinde gelişmişlik bakımından 51. Sırada bulunuyor.

Temiz enerjiye geçiş-işyeri başına düşen elektrik tüketiminde 4. sırada yer alan Kahramanmaraş en büyük 7 GES ve 8 HES yatırımlarına sahip.

Kahramanmaraş Türkiye’nin tekstil yatırımlarının yüzde 15’ini tek başına yapıyor. 5 milyon dolarlık üretim hacmine, 170 000 kişilik istihdama kapı açıyor.

Kahramanmaraş’la İlgili Bazı Sıralamalar İse Şöyle…

Kahramanmaraş, eğitimdeki 35 puanla iller arasında 63 sırada yer alıyor.

Kadın erkek eşitliğinde ise Kahramanmaraş’ın 40 puanı var. İl sırası 60.

Sağlık alanında Türkiye genelinde 57 puanla 34. Sırada.

Enerji puanı olarak da 64 puana sahip. İller bazında ise 30 sırada.

Yetişkinler başına kredi kartı borcu olarak Türkiye genelinde Kahramanmaraş 53 sırada bulunuyor.

İş alanında ise Kahramanmaraş 73,9 puana sahip. Türkiye genelinde ise 26. sırada bulunuyor.